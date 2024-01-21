Глава Приморского края заявил, что спортивный туризм является одним из драйверов экономики

Как считает Олег Кожемяко, для его развития необходимо проводить событийные мероприятия

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спортивный туризм привлекает все больше людей и становится одним из драйверов развития российской экономики. Об этом на открытии дня туризма и спорта в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Туризм спортивный является еще и драйвером экономики нашей страны. Мы видим, что с каждым годом все больше и больше людей вовлекается в это направление особое", - сказал он.

Глава Приморья отметил, что для развития спортивного туризма необходимо проводить событийные мероприятия. "В первую очередь это сочинская Олимпиада, чемпионат мира, которые дали возможность построить мощнейшую инфраструктуру", - добавил он. По словам Кожемяко, объединение спорта и туризма позволяет не только посещать другие города, но и получать представления о культуре, быте, традициях регионов, знакомиться с гастрономией. Кроме того, по его мнению, такой вид туризма позволяет улучшить здоровье и физическую форму.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.