Кадровый центр депздрава Москвы помог повысить квалификацию 24 тыс. медработников

В частности, создана программа для врачей-неонатологов, анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 24 тыс. медицинских специалистов смогли в 2023 году повысить свою квалификацию благодаря образовательным программам кадрового центра департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Свыше 24 тыс. медработников повысили свою квалификацию в кадровом центре депздрава в прошлом году. Центр не имеет аналогов в России и других странах Восточной Европы. В нем больше 1 100 единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования, свыше 70 программ дополнительного профобразования и различные тренинги", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в рамках отдельных образовательных программ проводится обучение по взаимодействию врачей различных специальностей. Среди примеров программа "Перинатология: практические аспекты мультидисциплинарного взаимодействия", в которой для отработки совместных действий принимают участие врачи-неонатологи, анестезиологи-реаниматологи и акушеры-гинекологи.

"Центр постоянно развивается, а количество направлений обучения растет: в 2023 году повышение квалификации проводилось по 27 новым программам. Среди них - современные методы диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности, а в рамках проекта "Цифровая клиника" - ведение безбумажного документооборота", - добавил Собянин.