Украшенный к Новому году транспорт будет курсировать в Москве до 1 марта

Речь идет о поездах метро, электробусах, трамваях и электросудах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Украшенный к новогодним праздникам общественный транспорт Москвы будет курсировать по маршрутам до 1 марта, об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продлеваем работу новогоднего транспорта до 1 марта. В городе курсируют украшенные поезда метро, трамваи, электробусы, а также электросуда, чтобы сохранить пассажирам праздничное настроение как можно дольше", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В департаменте добавили, что праздничный "вязаный" поезд курсирует по кольцевой линии метро Москвы, трамвай следует по маршруту "А", а электробус - в центре города. Помимо этого, в городе продолжают работать 30 трамваев и 50 электробусов со светящимися гирляндами, а также трамвай с хвойными ветвями в салоне. В метро пассажиров также перевозят 11 нарядных поездов. Кроме того, праздничная атмосфера сохраняется в четырех электросудах, салоны которых оформлены гирляндами.