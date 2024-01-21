Посольство РФ: моряки не могут покинуть судно в Мапуту из-за отсутствия виз

В диппредставительстве отметили, что морякам выплачивают зарплату, у них появилась возможность выходить в город для покупки продуктов и питьевой воды

ХАРАРЕ, 21 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Отсутствие въездных виз - основная причина, по которой российские моряки не могут покинуть брошенное владельцами судно в порту Мапуту. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ Полина Жукова.

"Основная проблема в этой ситуации - отсутствие мозамбикских виз у наших моряков, - уточнила пресс-атташе. - Соответственно, они не могут с судна попасть в аэропорт и вылететь оттуда на родину. Хорошо, что у них появилась возможность выхода в город для покупки продуктов, питьевой воды. Морякам продолжает выплачиваться зарплата. Консульские сотрудники активно прорабатывают возможности возвращения российских граждан на родину. Посольство задействует контакты с руководством страны, ведет активный диалог с соответствующими ведомствами".

Ранее посольство РФ сообщало, что его сотрудники находятся в контакте с двумя российскими гражданами на борту брошенное владельцами в порту Мапуту судна Volopas и оказывают им необходимую помощь и поддержку.

По имеющейся информации, судовладелец рыболовного траулера Volopas, следовавшего под флагом Камеруна, перестал выделять средства на содержание судна, в связи с чем образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту.