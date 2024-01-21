В Финляндии русскоязычные жители провели шествие с требованием открыть КПП на границе с РФ

В Хельсинки в шествии приняли участие не более 50 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Русскоязычные жители Финляндии провели шествие в Хельсинки и Тампере с требованием к правительству страны найти более гибкое решение в вопросе закрытия КПП на границе с Россией. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с мероприятия в столице.

"Кто мы? Жители Финляндии! Чего мы хотим? Лучшего решения! Когда мы просим его? Прямо сейчас! Лучшего решения!" - скандировали участники мероприятия в Хельсинки на финском языке.

Марш был согласован с полицией и проходил по одной из центральных улиц - Алексантеринкату, от универмага "Стокманн" до Сенатской площади. По оценкам корреспондента ТАСС, в шествии приняли участие не более 50 человек.

"Нам известно, что правительство Финляндии смогло обеспечить транспортировку грузов между странами морем и по железной дороге… Мы призываем правительство организовать способы пересечения наземной границы Финляндии и России для всех людей, кто имеет законное право это делать", - заявила одна из участниц мероприятия по имени Юлия.

Финские власти с ноября 2023 года стали сообщать о прибытии со стороны России граждан третьих стран, запрашивающих убежище в Евросоюзе. Всего за осень прибыло более 1,3 тыс. человек, сообщала миграционная служба Финляндии.

По решению правительства Финляндии все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. После этого два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 11 февраля 2024 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.