СМИ: обнаруженные у побережья Антальи тела могут принадлежать нелегальным мигрантам

Судмедэксперты еще не установили личности погибших, сообщил телеканал Haberturk

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Тела, которые были обнаружены у побережья провинции Анталья на этой неделе, могут принадлежать нелегальным мигрантам, чья лодка затонула. С таким предположением выступил телеканал Haberturk.

Всего за последние пять дней возле пляжей Антальи в районах Аланьи и Манавгата из воды вытащили шесть тел мужчин и женщин. По предварительным оценкам, они пробыли в воде долгое время.

Судмедэксперты еще не установили личности погибших. Есть предположение, что одно из тел может принадлежать 18-летней гражданке Турции, пропавшей в Анталье около двух недель назад. Для установления ее личности взяты образцы ДНК у ее возможных родственников.

Между тем, не исключается, что погибшие - это нелегальные мигранты, и их тела прибило к побережью Антальи течением. Расположенное западнее Антальи Эгейское море остается зоной активной нелегальной миграции в Европу. Береговая охрана Турции в этом регионе регулярно перехватывает лодки с нелегалами или спасает людей после затопления их плавсредств.