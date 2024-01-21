Сугробы в Москве превысили норму почти в 1,5 раза

Размер сугробов в Тушино составил 46 см

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве превысила норму почти в 1,5 раза. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"На ВДНХ сейчас 41 см (вчера было 42 см, норма - 29 см), на Балчуге - 40 см, МГУ - 45 см, Тушино - 46 см. Такие показатели снега в среднем почти в 1,5 раза больше положенной нормы", - написал он.

Синоптик подчеркнул, что в Московской области самые большие сугробы зафиксировали в Можайске - 40 см, Серпухове и Ново-Иерусалиме - 41 см, Волоколамске и Михайловском - 42 см, Черустях - 46 см, Коломне - 48 см. Он также уточнил, что существенных изменений высоты снежного покрова в предстоящую неделю не произойдет.

Тишковец добавил, что за минувшую ночь на базовой московской метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до -15,8 градуса. "В Подмосковье местами ударили 25-градусные морозы. Холоднее всего было в Мелихово - до -20,1 градуса, Можайске - до -20,2 градуса, Подмосковном - до -20,3 градуса, Солнечногорске - до -21,1 градуса, Ново-Иерусалиме - до -21,8 градуса, Михайловском - до -22,8 градуса, Талдоме - до -22,9 градуса, Клину - до - 25 градусов", - написал он.

Синоптик также отметил, что предстоящая неделя принесет заметное повышение температуры воздуха.