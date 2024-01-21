В Москве отреставрировали скульптуры на корпусах Российской государственной библиотеки

Наиболее поврежденной была композиция "Девушка с книгой"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Работы по реставрации 22 скульптур на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки в Москве завершили за рекордные три месяца. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"22 скульптурам на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки вернули исторический облик. Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но все успели сделать за рекордные три месяца", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр рассказал, что в ходе проводимых работ специалисты сняли весь цементный раствор, которым были заделаны трещины и сколы во время ремонта в здании в 1985 году. Наиболее сложные задачи по восстановлению пришлось выполнить реставраторам с угловой скульптурой "Девушка с книгой": лицо фигуры было сильно повреждено. "После расчистки укрепили и склеили фрагменты. И только потом заделали трещину", - отметил Собянин.

Он уточнил, что всего на парапетах библиотеки расположены 14 авторских скульптур, выполненных монументалистами своего времени, а также 8 копий.