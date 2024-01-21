Участники СВО посетили международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Военнослужащие встретились с представителями регионов и ознакомились с экспозициями субъектов РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) - участники специальной военной операции посетили международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Для военнослужащих была организована экскурсия, в ходе которой они смогли ознакомиться с особенностями регионов нашей необъятной родины. В ходе посещения были организованы встречи военнослужащих с организаторами и гостями форума", - говорится в сообщении.

Военнослужащие также встретились с представителями регионов - губернаторами, учеными, спортсменами, артистами - и ознакомились с экспозициями субъектов РФ.