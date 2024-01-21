Самолет ВМС США курсировал около Крыма во время авиаудара ВСУ

По данным Flightradar24, трек самолета Соединенных Штатов на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, курсировал близ западного побережья Крыма во время украинского авиаудара, следует из данных портала Flightradar24.

Так, согласно данным портала, неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, кружил примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем у западного побережья полуострова.

Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.

Приблизительно в течение 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет ВМС США взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришел с Сицилии в Черное море. В районе Констанцы он вновь начал "нарезать круги". В это же время в Минобороны России сообщили о перехвате еще одной украинской авиаракеты к западу от Крыма.