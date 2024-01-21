МЭР и Минцифры будут работать над улучшением качества связи вдоль дорог до курортов

Заместить министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что при развитии автомобильного туризма важно создавать зоны придорожного сервиса с заправками, пунктами питания, отдыха, технического обслуживания

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ и Минцифры будут работать над улучшением качества мобильной связи вдоль дорог до ключевых российских курортов. Об этом сообщил заместить министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выступления в рамках Дня спорта и туризма, который проходит на выставке-форуме "Россия".

"Связь на дорогах оставляет желать лучшего. И здесь нам большую работу предстоит сделать с министерством цифрового развития, чтобы синхронизировать планы по развитию инфраструктуры сотовой связи с основными точками посещения и маршрутами от мест проживания туристов до мест, куда они хотят попасть. И это вопрос безопасности прежде всего", - сказал он.

Замминистра отметил, что, помимо мобильной связи, при развитии автомобильного туризма важно создавать зоны придорожного сервиса с заправками, пунктами питания, отдыха, технического обслуживания.

"Нам важно синхронизировать план по развитию сети многофункциональных зон придорожного сервиса, по развитию сотовой связи с теми туристическими магнитами, которые сегодня есть и являются для нас перспективными. Мы уже сделали попытку синхронизации с национальными туристическими маршрутами, к которым можно привязываться", - объяснил Вахруков.

Он подчеркнул, что популярность автомобильного туризма в России растет. По данным ВЦИОМ, 39% россиян за последние пять лет совершали туристические поездки на автомобиле. Потенциальное число автотуристов в стране по состоянию на 2023 год составляло 22 млн, к 2030 году их количество, по прогнозу, вырастет до 44 млн, следует из презентации, которую представил замглавы МЭР.