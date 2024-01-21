В Сириусе почти 40 тыс. человек приняли участие в программах "Умного туризма"

Они охватывают разные сферы деятельности - от 3D-моделирования и робототехники до сити-фермерства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти 40 тыс. человек стали участниками программ "Умного туризма" на федеральной территории "Сириус". Об этом на пленарной сессии "Спорт и туризм. Синергия развития" в рамках дня туризма и спорта на международной выставке-форуме "Россия" заявила председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель фонда "Талант и дети" Елена Шмелева.

"Мы три года развиваем программу "Умного туризма". Почти 40 тысяч человек приняли в них участие - это более 50 программ самых разных направлений и рассчитанные на разные возраста", - сказала она.

Шмелева отметила, что программы охватывают разные сферы деятельности - от 3D-моделирования и робототехники до сити-фермерства, гончарного искусства, живописи и языков. По ее словам, программы привлекают туристов не только на федеральную территорию "Сириус", но и, например, в Красную Поляну. Шмелева подчеркнула, что "решение президента Владимира Путина о передаче объектов олимпийского наследия под программы развития беспрецедентно". "Когда мы начинали, это был только один образовательный центр <…> теперь это целая экосистема", - добавила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.