Детско-юношеский спорт Приморского края помогает взаимодействию региона с Китаем и КНДР

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что это направление закладывает фундамент для последующей интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Развитие детско-юношеского спорта в Приморском крае помогает взаимодействию с зарубежными странами, в том числе с Китаем, КНДР, Монголией, Узбекистаном, Белоруссией.

Об этом на пленарной сессии "Спорт и туризм. Синергия развития" в рамках дня туризма и спорта на Международной выставке-форуме "Россия" заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Направление, которое <…> закладывает фундамент для последующей интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона, - это развитие детско-юношеского спорта. Уже было сказано о программе "Дети Азии", когда приезжают представители всех азиатских стран <…>. Мы пошли дальше и организовали игры "Дети Приморья", куда привлекаем ребят из Китая, КНДР, Монголии, Узбекистана, Республики Беларусь", - сказал он.

Кроме того, Кожемяко подчеркнул, что в играх принимают участие и ребята из Донбасса и Новороссии. По его словам, такие игры - возможность сравнить не только уровень подготовки, но и сами методики тренировок. Губернатор отметил, что такие проекты помогают и в достижении поставленной в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" цели по привлечению 70% населения страны к регулярным занятиям спортом.

Кожемяко отметил, что в Приморском крае развиваются инициативы по доступной спортивной инфраструктуре. Например, в каждом муниципалитете организованы бесплатные пункты выдачи беговых лыж. "Это несколько таких специальных закрытых контейнеров, где выдается лыжный инвентарь, где можно попить чай, перекусить, переодеться", - добавил он. По его словам, десятки тысяч жителей региона уже принимают участие в спортивных мероприятиях в регионе.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.