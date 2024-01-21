В регионах СКФО в 2023 году проложили 60 км экотроп

Из них 30 км создали на курорте "Эльбрус"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Экологические тропы общей протяженностью 60 км были проложены в регионах Северного Кавказа в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Кавказ.РФ Андрей Юшманов на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Этот год для нас будет знаковым, потому что, помимо развития уже действующих курортов, наша задача - запустить курорт "Мамисон" в Северной Осетии, и, безусловно, сделать полноценную зону катания на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике. Мы развиваем всесезонность, на это существует серьезный запрос. В прошлом году мы построили 60 км экологических троп в целом по Северному Кавказу и 30 км на Эльбрусе", - отметил он.

По словам Юшманова, на курорте "Эльбрус" в 2023 году более 3 тыс. спортсменов разных уровней прошли тренировочные сборы. "Мы здесь не останавливаемся. Наш совместный проект с Министерством спорта России - это попытка освоения ледника Гарабаши, который позволит тренироваться круглогодично. Мы пытаемся внедрять уникальные технологии, по сути, речь идет о готовке снега зимой. Это важный проект, и, я думаю, в течение нескольких лет нам удастся его реализовать", - рассказал он.

Руководитель Кавказ.РФ добавил, что курорт в Кабардино-Балкарии с учетом развития зоны катания и инфраструктуры способен принять без вреда для экологии 1,5 млн человек в год.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.