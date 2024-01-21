В МВД РФ предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей

Злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Аферисты в России стали использовать новую мошенническую схему, реализуемую через Систему быстрых платежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Суть обмана такова. Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, который представляется сотрудником этого магазина. Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду", - написала она в Telegram-канале.

По словам Волк, в случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. "Как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счет мошенника", - добавила представитель ведомства.

Она подчеркнула, что реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учетные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы.

Чтобы обезопасить себя, в МВД рекомендуют общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях, а также не переходить по ссылкам, которые заманивают акциями, подарками и розыгрышами, если они размещены не на сайте интернет-магазина.

Кроме того, в ведомстве советуют не сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом. Лучше завести отдельную карту для оплаты товаров на маркетплейсах и вносить на нее сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки, советуют в МВД. В том случае если есть сомнения, что звонят представители компании, лучше положить трубку и самим позвонить в поддержку магазина по номеру, который указан на сайте.