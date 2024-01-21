В Каховке установили новое оборудование для улучшения мобильной связи

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что самые большие проблемы со связью фиксируются в прибрежной 15-километровой зоне Днепра

ГЕНИЧЕСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области установили новое оборудование в Каховке, которая находится в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра, для улучшения качества мобильной связи, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Самые большие проблемы со связью [фиксируются] в прибрежной 15-километровой зоне Днепра. Она находится вблизи линии боевого соприкосновения, что постоянно подвергается обстрелам противника. И она же подверглась самым сильным разрушениям во время наводнения, возникшего вследствие разрушения киевским режимом Каховской ГЭС. <...> Постепенно решаем проблему, снижаем ее остроту. Так, недавно установили новое антенное и аппаратное оборудование в Каховке, что позволило улучшить качество мобильной связи в городе", - сказал Сальдо.

В середине декабря министр цифрового развития и массовых коммуникаций региона Никита Бородин рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили около 20 объектов связи в населенных пунктах 15-километровой зоны Херсонской области. Он пояснил, что обеспечить населенные пункты связью сложно из-за того, что ремонтные бригады подвергаются обстрелам с украинской стороны, некоторые из сотрудников были ранены.