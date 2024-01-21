Напротив Эйфелевой башни в Париже начался митинг против нового закона о миграции

Участники скандируют лозунги: "Отзовите закон Дарманена", а также "Француз или мигрант - мы все рабочий класс"

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить свое несогласие с новым законом, ужесточающим миграционные правила во Франции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция проходит за четыре дня до оглашения вердикта Конституционного совета, высшего органа конституционного надзора Франции, который должен проверить соответствие принятого в конце 2023 года закона действующей конституции республики.

На митинг против нормативного акта, подготовленного министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном, пришли представители профсоюзных и студенческих организаций, а также политических партий. В частности, члены французской Коммунистической партии, партии "Неподчинившаяся Франция" и левого движения "Рабочая борьба".

Участники акции, собравшиеся на площади Трокадеро, откуда открывается вид на Эйфелеву башню, скандируют лозунги: "Отзовите закон Дарманена", а также "Француз или мигрант - мы все рабочий класс".

В районе проведения митинга находятся усиленные наряды столичной полиции, однако они не вмешиваются.

Миграционные правила

Как информирует радиостанция France info, по всей стране планируется проведение около 200 акций протеста против нового закона.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 19 декабря 2023 года приняло закон об упорядочении миграции и улучшении интеграции иностранцев. Этот акт, который поддержали 349 депутатов при 186 голосовавших против, помимо упрощения процесса выдворения нарушителей, усложняет процедуру воссоединения семей, ужесточает условия получения государственной социальной помощи, а также предусматривает ежегодные миграционные квоты.

Через несколько дней после этого решения парламента группа депутатов, представляющих левые партии, обратилась в Конституционный совет республики с требованием отменить новый закон о миграции. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился передать этот закон в Конституционный совет с целью подтвердить его соответствие конституции.

Ранее Дарманен заявил, что власти страны в 2023 году выдворили более 4,5 тыс. мигрантов-правонарушителей, что на 30% больше, чем годом ранее.