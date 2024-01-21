Минздрав сообщил о госпитализации 18 пострадавших в результате обстрела Донецка

Большинство взрослых находятся в тяжелом состоянии, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Врачи госпитализировали 18 пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, двое из них дети. Еще двум пострадавшим помощь оказана амбулаторно, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города боевиками ВСУ, который [произошел] утром 21 января. Двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, двоих детей госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, другого - средней степени тяжести. Также большинство госпитализированных взрослых находятся в тяжелом состоянии.

"Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций по двум пострадавшим детям и семи взрослым в тяжелом состоянии", - добавили в Минздраве.