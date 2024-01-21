Чернышенко поддержал идею использовать московскую "Тройку" в транспорте Казани

Вице-премьер РФ напомнил, что в 2024 году в Казани состоятся два крупных спортивных события: "Игры будущего" и Игры БРИКС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал идею проработать возможность использования московских карт "Тройка" для поездок на общественном транспорте в Казани. С таким предложением к нему обратились на пленарной сессии "Спорт и туризм. Синергия развития" в рамках Дня туризма и спорта на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Вопрос из зала такой: можно ли синхронизировать карты "Тройка" для поездок по Казани, что упростило бы использование общественного транспорта в Казани при путешествии из Москвы. Давайте вместе действительно проработаем, <…> это было бы интересно", - сказал он.

Чернышенко напомнил, что в 2024 году в Казани состоятся два крупных спортивных события: "Игры будущего" - мультиспортивный турнир, который объединит спорт, науку и технологии, и Игры БРИКС - соревнования между странами объединения в 25 видах спорта. Кроме того, по словам вице-премьера, ожидается увеличение потока туристов из столицы благодаря новой трассе М-12.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.