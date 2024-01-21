В Мюнхене отменили демонстрацию против правых сил из-за большого количества участников

По оценкам организаторов акции, демонстрантов было не менее 250 тыс.

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Демонстрация против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) отменена в Мюнхене из-за слишком большого количества участников. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

По его информации, на улицы Мюнхена против правых вышло примерно в 10 раз больше людей, чем ожидалось первоначально. По оценкам организаторов, демонстрантов было не менее 250 тыс. Полиция говорила о примерно 80 тыс. активистов. Безопасность такого количества участников, как подчеркнули в правоохранительных органах, невозможно обеспечить и манифестацию пришлось отменить по соображениям безопасности.

В пятницу аналогичная ситуация произошла в Гамбурге, когда проведение массовой демонстрации против правых сил и АдГ было досрочно прекращено из-за большого скопления людей.

В последние дни в различных городах Германии проходят акции протеста против правого экстремизма. В субботу, по некоторым оценкам, на улицы вышли порядка 300 тыс. человек. Крупные демонстрации прошли во Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Фрайбурге, Касселе и других городах страны. В воскресенье волна протестов по всей стране продолжается. Массовая демонстрация против правого экстремизма состоится и в Берлине. Всего в выходные, как сообщала газета Bild am Sonntag, зарегистрировано порядка 80 акций протеста против правого экстремизма по всей Германии.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек расценил общенациональные демонстрации против правого экстремизма как обнадеживающий признак демократии. "Демократия живет благодаря людям, которые за нее стоят", - заявил политик газете Augsburger Allgemeine. Впечатляет то, что многие люди сейчас "выходят на улицы и показывают флаг нашей демократии", подчеркнул Хабек. К борьбе с правым экстремизмом призвала также и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Демонстрации проходят на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.