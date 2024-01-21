Во Франции в 2023 году задержали более 36 тыс. наркокурьеров

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен отметил, что за последние три года власти смогли ликвидировать более 1 тыс. точек, где продавались наркотические препараты

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Французские полицейские в 2023 году задержали более 36 тыс. перевозчиков наркотических средств. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

"Мы ведем борьбу с наркотрафиком. И в прошлом году мы достигли абсолютного рекорда - задержано более 36,4 тыс. наркокурьеров, которые переданы в руки правосудия", - сказал Дарманен.

Он отметил, что также за последние три года власти смогли ликвидировать более 1 тыс. точек, где продавались наркотические препараты.