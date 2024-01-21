В центре Берлина началась массовая демонстрация против правых сил

В акции зарегистрировано 1 тыс. участников

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Активисты вышли в центре Берлина на массовую акцию протеста против правых сил и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), представители которых ранее вызвали к себе повышенное внимание из-за информации о встрече, где обсуждалась депортация 2 млн человек из ФРГ. Демонстранты собрались на площади Республики напротив здания Бундестага, передает корреспондент ТАСС.

По оценкам полиции, в акции зарегистрировано 1 тыс. участников. Однако, как убедился корреспондент ТАСС, собравшихся гораздо больше. Причем активисты продолжают подтягиваться к зданию Бундестага. К демонстрации призвал альянс Zusammen Gegen Rechts ("Вместе против правых"). По словам его сторонников, акция должна "стать решительным сигналом против правого экстремизма, [в пользу] защиты демократии и против бесчеловечных планов АдГ по депортации". Альянс состоит из множества различных групп. Представлены участники климатического движения, а также студенческие комитеты и учреждения культуры.

В руках активисты держат различные флаги, плакаты против правого экстремизма, гласящие: "Против нацизма, против АдГ", "Нет места нацизму", и скандируют различные лозунги в поддержку демократии. Ожидается, что манифестанты пройдут маршем через правительственный квартал и вновь вернутся к Бундестагу, где должен состояться финальный митинг.

Демонстрация против правого экстремизма и партии "Альтернатива за Германию" © Кристина Зоркина/ ТАСС

В последние дни в различных городах Германии проходят акции протеста против правого экстремизма. В субботу, по некоторым оценкам, на улицы вышли порядка 300 тыс. человек. Крупные демонстрации прошли во Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Фрайбурге, Касселе и других городах страны. В воскресенье волна протестов по всей стране продолжается. Всего в выходные, как сообщала газета Bild am Sonntag, зарегистрировано порядка 80 акций протеста против правого экстремизма по всей Германии.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек расценил общенациональные демонстрации против правого экстремизма как обнадеживающий признак демократии. "Демократия живет благодаря людям, которые за нее стоят", - заявил политик газете Augsburger Allgemeine. Министр оказался впечатлен тем, что многие люди сейчас "выходят на улицы и показывают флаг нашей демократии". К борьбе с правым экстремизмом призвала также и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Демонстрации проходят на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.