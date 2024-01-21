У бывшей жены британского принца Эндрю Сары Фергюсон диагностирован рак кожи

Представитель герцогини отметил, что она "остается в хорошем настроении", несмотря на обстоятельства

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Рак кожи был обнаружен у бывшей жены британского принца Эндрю Сары Фергюсон. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя 64-летней герцогини Йоркской.

"После диагностирования летом ранней формы рака груди у Сары, герцогини Йоркской, теперь была выявлена злокачественная меланома. Ее дерматолог попросил, чтобы несколько родинок были удалены и проанализированы, пока герцогиня проходила восстановительные процедуры после мастэктомии (удаления молочной железы - прим. ТАСС), и одна из них была определена как раковая", - сказал он. Представитель герцогини добавил, что Сара Фергюсон "остается в хорошем настроении", несмотря на обстоятельства.

В июне 2024 года стало известно, что у Сары Фергюсон была обнаружена ранняя форма рака груди. После этого врачи провели хирургическую операцию по удалению у нее молочной железы, которая прошла успешно.

Принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, и Сара Фергюсон сыграли свадьбу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 1986 году. У пары двое детей: 35-летняя принцесса Беатрис, которая замужем за британским предпринимателем и потомком итальянского дворянского рода Эдоардо Мапелли-Моцци, и 33-летняя принцесса Евгения, она замужем за торговцем вином Джеком Бруксбэнком. В 1996 году принц Эндрю развелся со своей женой, при этом Фергюсон сохранила за собой титул герцогини Йоркской.