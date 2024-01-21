В Германии прошла волна протестов против правого экстремизма и партии АдГ

По некоторым оценкам, за два дня в демонстрациях в нескольких городах ФРГ приняли участие около 1,4 млн человек

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Свыше 1 млн человек по всей Германии в субботу и воскресенье приняли участие в демонстрациях против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Акции протеста прошли в различных городах страны: Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Фрайбурге, Касселе, Кёльне и многих других.

Всего в выходные, как сообщила газета Bild am Sonntag, по всей стране было зарегистрировано порядка 80 акций протеста против ультраправых. По некоторым оценкам, за два дня в демонстрациях в десятках городов ФРГ приняли участие около 1,4 млн человек. Только в субботу, как писала газета Welt, на улицы вышли приблизительно 300 тыс. Крупный митинг состоялся в воскресенье в Кёльне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии. В нем, по данным полиции, приняли участие около 50 тыс. человек. По некоторым оценкам, число участников достигло 70 тыс.

Около 100 тыс. в Берлине

Масштабная демонстрация против правых сил и "Альтернативы для Германии" прошла в воскресенье в столице ФРГ. Активисты провели манифестацию на площади Республики напротив здания Бундестага. Первоначально в ней было зарегистрировано 1 тыс. участников. Однако полиция сообщила примерно о 100 тыс. человек, а организаторы насчитали 350 тыс. К демонстрации призвал альянс Zusammen Gegen Rechts ("Вместе против правых"). По словам его сторонников, акция должна была "стать решительным сигналом против правого экстремизма, [в пользу] защиты демократии и против бесчеловечных планов АдГ по депортации".

"Мы здесь, потому что не хотим возрождения нацизма", - рассказал корреспонденту ТАСС один из участников демонстрации. Другая активистка отметила, что идеологии фашизма и нацизма нет места в германском обществе.

Манифестация завершилась без происшествий. Безопасность участников обеспечивали около 220 сотрудников местной полиции. Движение вблизи места проведения акции было ограничено.

Слишком много участников

В некоторых городах Германии на акции протеста пришло так много участников, что демонстрации пришлось либо отменить, либо завершить досрочно. Так, в Мюнхене акция протеста против правого экстремизма и АдГ была отменена из-за слишком большого количества участников. На улицы баварской столицы вышло примерно в 10 раз больше людей, чем ожидалось первоначально. По оценкам организаторов, демонстрантов было не менее 250 тыс. Полиция говорила о примерно 80 тыс. активистов. Безопасность такого количества участников, как подчеркнули в правоохранительных органах, невозможно обеспечить, и манифестацию пришлось отменить по соображениям безопасности.

В пятницу аналогичная ситуация произошла в Гамбурге, когда проведение массовой демонстрации против правых сил и АдГ было досрочно прекращено из-за большого скопления людей. Согласно первоначальным данным, в акции протеста приняли участие около 130 тыс. человек.

Реакция властей Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал акции против правых экстремистов. "То, что мы сейчас переживаем здесь, в нашей стране, действительно касается нас всех, каждого из нас, - подчеркнул он. - Я скажу это очень четко и жестко: правые экстремисты нападают на нашу демократию. Они хотят разрушить нашу сплоченность".

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил демонстрантов за их приверженность демократии. "Эти люди воодушевляют нас всех. Они защищают нашу республику и наш основной закон от их врагов. Они защищают нашу человечность", - отметил он. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек расценил общенациональные демонстрации против правого экстремизма как обнадеживающий признак демократии. "Демократия живет благодаря людям, которые за нее стоят", - заявил политик газете Augsburger Allgemeine.

Что спровоцировало протесты

Демонстрации прошли после недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности, Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.

В последнее время несколько политиков ФРГ, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии, высказывались за необходимость запрета АдГ. В то же время среди них нет однозначного мнения на этот счет. В частности, скептически относится к этому министр юстиции Марко Бушман. Согласно результатам опроса, который провела служба Ipsos для газеты Die Welt, не менее 42% немцев поддержали бы гипотетическое начало процедуры запрета "Альтернативы для Германии", но столько же выступают и против. После публикации портала Correctiv призывы запретить партию зазвучали с новой силой.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 22-23%, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, партия заняла бы на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС. В трех федеральных землях деятельность АдГ признана правоэкстремистской.

Некоторые эксперты связывают усиление давления на АдГ с предстоящими осенью выборами в ландтаги (земельные парламенты) в трех федеральных землях - Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Согласно последним опросам, правопопулистская партия возглавляет в этих регионах рейтинги популярности.