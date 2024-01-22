Леонид Ярмольник отметит 70-летие

Актер театра и кино планирует провести этот день с друзьями

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник отмечает 70-летие. Провести этот день он планирует в России с друзьями, затем у артиста премьера фильма, подготовка к спектаклям в "Современнике" и Театре Эстрады.

"Что касается моего дня рождения, встречусь с друзьями. Это мое желание - всех повидать. Редко видимся, если это не связано с работой. И очень важно посмотреть друг другу в глаза и услышать даже не пожелания, а ощущения от времени, от себя, от того, что нас ждет завтра. Как в "Мастере и Маргарите": "Но мы-то ведь живы?". Может быть, немного в другом контексте, но жизнь продолжается. И, если честно, меня спасает от грустных мыслей, от всех нынешних событий только работа", - сказал артист в интервью ТАСС.

Говоря об отношении к своему возрасту, Ярмольник рассказал, что не воспринимает его. В ближайшее время у артиста премьера новой экранизации Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", где он сыграл доктора Стравинского, спектакль "203-205" с Мариной Нееловой в театре "Современник" 27 января, а на следующий день постановка "И снова с наступающим" в Театре Эстрады. Весной выйдет еще один фильм с участием Ярмольника - сказка "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя.

"Не могу сидеть на одном месте, если есть время. А сижу я на месте тогда, когда работаю. Думаю, чтобы чувствовать себя нормально, нужно все время работать. <...> Могу себе пожелать только, чтобы была интересная работа, интересные предложения. Не скрою от вас: сценарии присылают каждую неделю. Но соглашаюсь сниматься приблизительно раз или два раза в год. Потому что те сценарии не нравятся", - заключил артист.

Ярмольник родился в Приморском крае 22 января 1954 года. В 1976 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был приглашен в Театр на Таганке, где проработал восемь лет. Известность Ярмольнику принесла телепередача "Вокруг смеха", где он выступил с этюдом "Цыпленок табака". Позднее он много работал на телевидении, вел собственные программы, выступал членом жюри в играх КВН.

Ярмольник дебютировал в кинематографе, снявшись в фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен". Он много работал с режиссером Аллой Суриковой, вместе они сделали картины "Чокнутые", "Ищите женщину", "Московские каникулы". Одна из самых сложных работ артиста - фильм Алексея Германа-старшего "Трудно быть Богом", где он сыграл главную роль. Всего актер снялся почти в 150 кинокартинах. Среди последних его киноработ - "Одесса", "За нас с вами", а также "Мастер и Маргарита", "Летучий корабль", которые скоро выйдут на экраны.