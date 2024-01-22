IT-специалисты смогут подать заявление на отсрочку от службы в армии на "Госуслугах"

Если у сотрудника отсутствует личный кабинет на портале, то организация может внести его в список на получение отсрочки самостоятельно

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. IT-специалисты из аккредитованных Минцифры компаний смогут с 22 января по 6 февраля подать на "Госуслугах" заявление на отсрочку от службы в армии в рамках весеннего призыва.

После этого работодатель сможет увидеть заявление в своем личном кабинете на портале. Однако в случае, если сотрудник не имеет личного кабинета на "Госуслугах" или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно. Проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через "Госуслуги" необходимо до 10 февраля. Затем до 2 марта списки будут переданы в Минобороны, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.

Сотрудник для получения отсрочки от несения срочной службы должен иметь, в частности, российское гражданство, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, а также работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Сама компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Однако, если же стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы. Кроме того, в списки на отсрочку могут включить специалистов с российским гражданством, возрастом от 18 до 30 лет, работающим по трудовому договору в IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

Отсрочка для IT-специалистов для несения срочной службы в армии утверждена постановлением правительства РФ в марте 2022 года.