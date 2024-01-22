В Москве с 23 января ожидается повышение температуры до околонулевых значений

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, также прогнозируется понижение атмосферного давления и усиление ветра

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве во вторник повысится до околонулевых значений. Кроме того, со вторника прогнозируется резкое понижение атмосферного давления, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник в Москве еще будет холодно. В ночь на 22 января будет 16-18 градусов ниже нуля, днем - минус 6-8 градусов, что на шесть градусов ниже нормы. Однако к вечеру температура постепенно начнет повышаться и во вторник достигнет околонулевых значений. Ночью температура - минус 7-9 градусов, но уже днем произойдет существенное повышение температуры до минус 1-3 градусов, а атмосферное давление заметно понизится", - сказал он, отметив, что прогнозируемое во вторник потепление, а также резкое понижение атмосферного давления на 10-15 мм рт. ст. связано с приближением восточной периферии циклона к столице.

По словам метеоролога, в ночь на среду потеплеет до минус 2-4 градусов, днем прогнозируется температура от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на четверг - от 1 до 6 градусов ниже нуля, днем - от 0 до минус 5 градусов. Кроме того, с понедельника ожидаются небольшие осадки в виде снега, со среды к нему прибавится мокрый снег, добавил он. "За прошедшие дни высота сугробов в Москве составила от 40 до 46 см, что в 1,5 раза больше средних 30-летних показателей", - рассказал он, отметив, что на предстоящей неделе высота сугробов увеличится.

Вильфанд также подчеркнул, что из-за циклона во вторник и среду ожидается усиление ветра до 17 м/с и 15 м/с соответственно, в связи с чем в эти дни также прогнозируется метель. В пятницу ожидается восстановление "зимнего режима", начнет повышаться атмосферное давление, ночные температуры составят минус 9-14 градусов, дневные - 5-10 градусов ниже нуля, добавил он. "А вот уже в субботу и воскресенье опять наступит вполне зимняя погода, как была в прошедшие выходные. Температура ночью - минус 13-18 градусов, днем - 6-11 градусов ниже нуля", - отметил метеоролог.