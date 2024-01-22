На Чукотке в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию две школы

Объекты строят в Анадыре и Островном

ТАСС, 22 января. Завершение строительства двух школ запланировано на Чукотке в 2024 году. Новые учебные заведения рассчитаны почти на 600 детей, сообщили ТАСС в департаменте образования и науки правительства округа.

"На 2024 год запланировано завершение строительства в селе Островное и в Анадыре <...>, 90 [мест в школе] в удаленном селе и порядка 500 - в столице округа. Новые школы в Анадыре не строились порядка 40 лет, в Островном функционирует деревянная школа", - рассказали в департаменте.

Там добавили, что строительство школы в Анадыре позволит решить проблему организации образовательного процесса в две смены. Здания новых школ рассчитаны на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.