В Анадыре из-за циклона задержали вылеты трех вертолетов

Плановые рейсы в поселок Провидения, на остров Шмидт и в аэропорт Залив Креста были назначены на утро 15, 18 и 19 января

ТАСС, 22 января. Три вертолета, которые должны были вылететь утром 15, 18 и 19 января из Анадыря, задержаны из-за непогоды в аэропортах назначения, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Анадыря.

Задержаны вылеты рейсов в поселок Провидения, на остров Шмидт и в аэропорт Залив Креста. Плановые вылеты вертолетов в удаленные населенные пункты были назначены на утро 15, 18 и 19 января соответственно.

Несколько районов Чукотки оказались под влиянием циклона 15 января, он принес на полуостров метель и ветер с порывами до 30 м/с. В настоящий момент в Анадыре облачно, ветер - около 10 м/с, температура составляет минус 10 градусов.