В Саратовской области в 2024 году планируют благоустроить более 120 территорий

Финансирование по проекту составит 636,7 млн рублей

САРАТОВ, 22 января. /ТАСС/. Более 120 территорий планируется благоустроить в 2024 году в Саратовской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На это предусмотрено более 630 млн рублей, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов.

"В 2024 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется выполнить благоустройство 88 общественных и 36 дворовых территорий. Всего 124 объекта, но возможно и увеличение их числа за счет экономии от проведения конкурсных процедур. Финансирование по проекту в текущем году составляет 636,7 млн рублей", - сказал министр.

Среди общественных территорий: парки, площади, скверы. По словам главы ведомства, выбор конкретных территорий для благоустройства будет основываться на результатах общественного голосования. "Мы отмечаем, что с каждым годом жители все активнее принимают участие в голосовании - в 2021 году было более 280 тыс. участников, в 2022 - более 290 тыс., а в 2023-м - уже около 360 тыс.", - добавил Соколов.

Глава ведомства сообщил, что за пять лет в регионе по проекту благоустроили 1 138 территорий: 540 общественных и 598 дворовых. Он напомнил, что целью проекта является улучшение к 2030 году качества городской среды в 1,5 раза, а также увеличение доли российских городов с благоприятной средой до 80%.