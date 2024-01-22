На Чукотке для защиты лесов от пожара обустроили около 60 км минерализованных полос

Работы по обустройству полос провели в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Экология"

ТАСС, 22 января. Порядка 60 км новых минерализованных полос обустроили в лесах на Чукотке в 2023 году для недопущения распространения лесных пожаров. Работы проведены в рамках нацпроекта "Экология", сообщил ТАСС руководитель департамента природных ресурсов и экологии окружного правительства Александр Савченко.

"В 2023 году были выполнены работы по устройству 10 км минерализованных полос в селе Чуванское, 20 км в Омолоне и 20 км в селе Островное. Всего по итогам пожароопасного сезона прошлого года обнаружено и ликвидировано 9 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 17 тыс. га", - сказал Савченко.

Он уточнил, что работы по обустройству полос проведены в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Экология". В 2024 году в регионе будет обустроено около 50 км минерализованных полос для защиты лесов от огня.

Минерализованные полосы являются естественным барьером на пути огня к лесному массиву.

Пожароопасный сезон на Чукотке начинается в начале июня, тушение возгораний затрудняется их удаленностью и отсутствием за пределами населенных пунктов округа развитой дорожной инфраструктуры.