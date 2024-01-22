На побережье Хабаровского края ожидаются снегопады

Также в регионе прогнозируется повышение температуры воздуха

ХАБАРОВСК, 22 января. /ТАСС/. Циклон принесет сильный снег и ветер до 17 м/с на побережье Хабаровского края, сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

"На территорию Хабаровского края оказывает влияние циклон, который смещался по Китаю, Корее, Приморскому краю. На юге отмечается небольшой снег. На побережье - в Советско-Гаванском, Ванинском районах - ждем сильный снег с ветром до 17 м/с", - сказала Брынцева. На востоке края погода ухудшится в ночь на 24 января, метель будет сохраняться весь день. После циклон уйдет в восточном направлении.

По ее словам, температура воздуха в регионе повысится. Ночью будет 18-25 градусов мороза, в горах - до минус 30, днем - до 10-13 градусов мороза. К выходным станет теплее - днем будет около 5-10 градусов мороза.

"Морозы пошли на спад. Ночь на 21 января была последней очень холодной в этом году. По территории температура опустилась до минус 30 градусов и ниже, в отдельных районах - до минус 38, в горах - до минус 40. В Хабаровске зафиксировали минус 31 градус, что на 4 градуса ниже нормы. Морозы еще могут быть в первой половине февраля, но не такие сильные", - сказала собеседница агентства.