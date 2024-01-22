"Известия": в России предложили проводить психолого-педагогическую проверку игрушек

Речь идет, в частности, о продукции, изображающей жестокость и насилие, побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Роскачество предложило проводить психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания.

Согласно документу, Роскачество выделило признаки игрушек, способных причинить психологический вред ребенку. Среди них продукция, изображающая жестокость и насилие, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью. Также в продаже не должно быть игрушек, изготовленных иностранным агентом.

В Роскачестве газете пояснили, что на сегодняшний день на рынке отсутствуют критерии, позволяющие определить безопасную для здоровья ребенка игрушку. Недобросовестные производители могут выходить на рынок с товарами, не соответствующими духовному и нравственному воспитанию детей. Таким образом, будет создан ГОСТ, определяющий безопасность такой продукции.

"Производители смогут использовать ГОСТ на добровольной основе, чтобы определять возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. А государственные заказчики, например, детские сады и другие учебно-методические организации, - для закупок детских товаров", - отметили в организации. Также в Роскачестве добавили, что ГОСТ поможет российским производителям получить конкурентное преимущество при поставке игрушек в государственные учреждения.

Первый зампред Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила "Известиям", что Госдума уже готовит законопроект, обязывающий изготовителей указывать на игрушках возраст ребенка. Для этого компаниям понадобится проходить экспертизу по представленному Роскачеством ГОСТу.

Сообщается, что организация уже запустила проверку некоторых игрушек с учетом предлагаемых критериев проведения экспертизы.