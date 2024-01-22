В ЕАО возобновили работу погранперехода Амурзет по ледовой переправе

К проезду допускаются транспортные средства общей массой не более 25 тонн

ТАСС, 22 января. Движение в смешанном пункте пропуска Амурзет в Еврейской автономной области (ЕАО) на границе с Китаем возобновилось по международной ледовой переправе впервые за сезон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.

"Работа возобновилась, но пока автомобили по ледовой переправе не поехали", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что ежегодно в первые дни работы переправы активность транспорта увеличивается постепенно.

Хабаровский филиал Росгранстроя информирует, что контроль пропуска транспортных средств, пассажиров и грузов через государственную границу в пункте пропуска Амурзет возобновлен. К проезду допускаются транспортные средства общей массой не более 25 тонн. Пункт пропуска работает шесть дней в неделю с 09:00 до 17:30 (с 02:00 до 10:30 мск), выходной - воскресенье и нерабочие праздничные дни. Въезд автотранспорта на территорию пункта пропуска прекращается за 30 минут до окончания времени его работы.

Переправа между Амурзетом и сопредельным на китайской стороне пунктом пропуска Лобэй будет действовать до наступления тепла, пока позволит ледовое покрытие. Весной возобновит работу паромная переправа.