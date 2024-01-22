В Удмуртии на федеральных дорогах сняли ограничения для грузовиков

При этом сохранился запрет на проезд общественного транспорта

ТАСС, 22 января. Временные ограничения на проезд большегрузов по федеральным автодорогам (ФАД) в Удмуртской Республике сняты. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

"С 06:00 по местному времени (05:00 мск) 22 января снимаются ограничения по ФАД в Удмуртии для грузового транспорта", - указано в сообщении.

В управлении уточнили, что запрет на проезд по федеральным дорогам для общественного транспорта сохраняется.

Ранее в Удмуртии вводили ограничения движения грузовых машин и транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, на трассах Ижевск - Воткинск - Кельчино - граница Пермского края, Ижевск - Сарапул - Камбарка - граница с Республикой Башкортостан, Ижевск - Ува. Причиной стали сильный ветер, метель, гололедица и снежные заносы.