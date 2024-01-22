На Камчатке коронавирус диагностируют в среднем у пяти человек за сутки

В госпиталях свободным остается 60% коечного фонда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция на Камчатке диагностируется в среднем пять раз в сутки, при этом 60% коечного фонда в ковидных госпиталях свободна. Об этом на оперативном совещании сообщила зампред краевого правительства Виктория Сивак.

"За последнюю неделю коронавирус диагностируют в среднем у пяти человек в сутки. Коечный фонд в развернутых при медучреждениях края госпиталях продолжает сохраняться, при этом около 60 % коек свободны", - сообщила Сивак.

Она добавила, что ситуация с гриппом и ОРВИ в крае остается стабильной.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился почти у 48 тысяч камчатцев. Умерло от инфекции 631 человек.