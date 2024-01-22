Проезд по мосту на остров Русский закрыли для грузовиков и автобусов

Ограничения ввели из-за сильного ветра и метели

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Мост на остров Русский временно закрыт для проезда грузового и общественного транспорта из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минтрансе.

"Проезд по мосту на остров Русский во Владивостоке закрыли для грузовиков и автобусов из-за сильного ветра и метели", - отметили в пресс-службе ведомства.

Региональное правительство сообщило, что открыт автомобильный проезд ко всем населенным пунктам края. Отменено несколько внутрикраевых авиарейсов.

Штормовое предупреждение объявлено на 22-23 января в Приморском крае из-за снега и ветра до 30 м/с. В отдельных районах региона ожидаются гололедица и метель, на дорогах - снежный накат.