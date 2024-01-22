В Приморье отменили несколько авиарейсов из-за циклона

Техническое состояние посадочных площадок не позволяет принять самолеты

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Несколько авиационных внутрикраевых рейсов отменили в Приморском крае из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Техническое состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что общественный транспорт ходит по расписанию, кроме двух автобусов, следующих из Владивостока в Вольно-Надеждинское. Они не вышли утром на маршрут из-за низких температур. Открыт автомобильный проезд ко всем населенным пунктам края.

Штормовое предупреждение объявлено на 22-23 января в Приморском крае из-за снега и ветра до 30 м/с. В отдельных районах региона ожидаются гололедица и метель, на дорогах - снежный накат.