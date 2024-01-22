В Находке школьников перевели на удаленку из-за сильного снега

Детские сады продолжают работу в обычном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Учащихся во вторую смену школьников Находки перевели на дистанционное обучение из-за сильного снега и ветра до 30 м/с. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

"Учащиеся второй смены в связи с сильным снегопадом будут обучаться дистанционно. Детские сады продолжают работать в обычном режиме, родители сами принимают решение, приводить ли детей в дошкольные учреждения", - говорится в сообщении.

Администрация Находкинского городского округа рекомендует руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности сократить продолжительность рабочего дня.

Ранее в администрацию Находки поступило штормовое предупреждение. Ожидается снег, местами сильный (до 19 мм за 12 часов). Общее количество осадков может составить до четырех месячных норм.