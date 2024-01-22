В центре Улан-Удэ планируют начать строительство школы

Новое учебное заведение сможет принять 760 детей

УЛАН-УДЭ, 22 января. /ТАСС/. Новая школа на 760 учащихся появится в центре Улан-Удэ. Строительство начнется в 2024 году, сообщил ТАСС начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

"В Улан-Удэ реализуется решение о комплексном развитии центра города по мастер-плану. Первая площадка определена в границах улиц Банзарова, Смолина, Свободы и Кузнечной. Там разместится школа. К строительству приступим в 2024 году", - сказал Тумуров.

Для людей, которые живут в домах, занимающих территорию, где планируется школа, построят новое жилье. Вместо старых зданий, часть которых находится в аварийном состоянии, возведут девять новостроек и девять индивидуальных домов - всего для 79 семей. Также на территории появятся два детских сада на 475 воспитанников.

План застройки Улан-Удэ был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. Ядром мастер-плана является исторический центр, там разместят здания Национального музея Бурятии, театра "Байкал" и студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов Улан-Удэ.