Автобусы на острове Русском начали использовать для обогрева на остановках

На острове временно ограничили пассажирское транспортное сообщение с материком

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Три автобуса на острове Русском, где временно ограничено пассажирское транспортное сообщение с материковой частью Владивостока, начали использовать как временные пункты обогрева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"В связи с решением, принятым Федеральным казенным учреждением ДСД "Дальний Восток", проезд по мосту на Русский с 13:00 (06:00 мск) закрыт для нескольких видов транспорта - для большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов. <…> Автобусы, которые сейчас находятся на Русском, будут курсировать по маршруту "Океанариум - Мост - Океанариум". Три автобуса используются на острове в качестве пунктов обогрева на остановках: "ДВФУ", "Океанариум", "Мини-ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Автобусы, которые следуют на Русский, будут доезжать до остановки "Улисс", затем разворачиваться в районе моста и следовать обратно в город. Проезд для грузового и общественного транспорта, мотоциклов, прицепов и полуприцепов на острове Русский временно закрыт из-за погодных условий - сильного ветра и метели. "Движение [автобусов и грузовиков] возобновиться после улучшения погодных условий", - сообщили ТАСС в пресс-службе подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток", отметив, что ограничение введено для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Для остальных видов транспорта на мосту действует ограничение скорости - 40 км в час.