В Москве за месяц свыше 4 тыс. человек получили квартиры по реновации

Больше всего договоров на оформление жилья заключили с жителями Юго-Восточного, Западного и Юго-Западного округов города

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Около 4,4 тыс. москвичей в декабре 2023 года оформили документы на квартиры в новостройках столицы в рамках программы реновации. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

"Правообладателями квартир по программе реновации в декабре 2023 года стали более 4,4 тыс. москвичей из 202 старых домов. Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жилье оформили более 3,3 тыс. и свыше 3,4 тыс. человек соответственно", - привели в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в декабре 2023 года началось переселение 6,6 тыс. москвичей из 38 домов. Больше всего договоров на оформление жилья заключили с жителями Юго-Восточного, Западного и Юго-Западного округов Москвы.

Более 300 современных домов с общей площадью квартир 4,3 млн кв. м столицы уже введены в эксплуатацию. Также строится 219 домов с общей площадью помещений более 4,1 млн кв. м.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.