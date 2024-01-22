В Батуми сообщения о взрывных устройствах в торговых центрах оказались ложными

Они поступили в Грузию из-за рубежа, сообщили в Службе госбезопасности Грузии

ТБИЛИСИ, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) не обнаружили взрывчатое вещество и взрывные устройства в торговых центрах Батуми. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"21 января текущего года поступило сообщение о возможном размещении взрывных устройств в Батуми в разных локациях. В связи с полученным сообщением контртеррористическое отделение СГБ и министерство внутренних дел провели специальное мероприятие в торговых центрах и учебных заведениях Батуми, в которых взрывчатое вещество или взрывное устройство не было найдено", - говорится в заявлении.

В результате анализа полученных данных, ложные сообщения о взрывных устройствах поступили в Грузию из-за рубежа. Злоумышленники специально использовали телефонный номер несовершеннолетнего гражданина Грузии, уточнили в СГБ.

Следствие ведется по факту ложного сообщения о терроризме. Служба госбезопасности Грузии с целью идентификации инициатора сообщения уже обратилась за помощью к партнерским ведомствам.

В СГБ напомнили, что 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года поступили сообщения о возможном минировании тбилисского торгового центра "Галерея Тбилиси". Сообщение также были получены из-за рубежа и были связаны с международной сетевой игрой, в которой участвуют подростки из разных стран, в том числе Грузии.

Местные СМИ в воскресенье вечером сообщили, что правоохранители эвакуировали посетителей и сотрудников четырех крупнейших торговых центров Батуми. Позднее неизвестные сообщили якобы о минировании одной из школ города.