В Новосибирске после пожара гимназия возобновит занятия 24 января

При ЧП погиб замдиректора частной школы для охранников

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Гимназия в Новосибирске, где на прошлой неделе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, возобновит работу 24 января. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства врио мэра города Олег Клемешов.

"Два дня гимназия находится на дистанционном обучении. Проведена уборка, за понедельник и вторник Роспотребнадзор сделает замеры воздуха в помещениях, и после этого гимназия полноценно приступит к занятиям", - сказал он.

Возгорание в подвале образовательного учреждения, где работала, как позднее выяснилось, частная школа для охранников, произошло днем 18 января. Из здания, по данным ГУ МЧС, эвакуировали более 800 человек. В подвале помещения обнаружили тело мужчины. По информации СМИ, погибший являлся замдиректора частной школы для охранников и проводил в помещении сварочные работы, ставшие причиной пожара.

Глава региона Андрей Травников на оперативном совещании поручил разобраться, почему новосибирская гимназия сдавала помещение в аренду. "В Новосибирске практически во всех школах жесточайший дефицит площадей и для основного обучения, и для дополнительных занятий. Почему на этом фоне в гимназии №10 вдруг нашли возможность сдать помещение каким-то частникам?" - сказал он, поручив разобраться в этом вопросе руководству мэрии Новосибирска.