В Челябинской области к 2026 году намерены расширить проблемный участок дороги в Казахстан

На трассе А-310 также планируют отремонтировать пять участков протяженностью почти 30 км

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Подрядчики в Челябинской области за два года расширят с двух до четырех полос проблемный участок автодороги А-310, которая ведет к границе с Казахстаном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"В этом году с началом дорожного сезона начнутся работы по капитальному ремонту одной из самых популярных трасс региона - автодороги А-310. На участке с 53-го км по 75-й км проектом предусмотрено расширение трассы до четырех полос. Сейчас там две полосы, что приводит к образованию заторов. Эти работы на объекте планируется закончить к 2026 году", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, кроме того, в 2024 году на автодороге А-310 запланирован ремонт пяти участков общей протяженностью почти 30 км.

Федеральная трасса А-310 имеет протяженность порядка 150 км, она проходит по территории Челябинской области, ведет к пункту пропуска "Бугристое" через государственную границу России и Казахстана.