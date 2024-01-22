В ГД внесли поправки к УК о конфискации имущества за фейки о российской армии

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК РФ, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна. В частности, к ним предлагается отнести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

Часть 2 статьи 280.4 УК РФ предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом предусмотренное частью наказание менять не предлагается. Также законопроект расширяет в указанной статье перечень статей УК РФ, которые указаны в примечании как преступления, направленные против безопасности РФ. К ним предлагается отнести статью 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и статью 281.3 УК РФ (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Лишение званий и наград

В статье 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) предлагается внести положение о возможности лишать по решению суда званий и наград за ряд преступлений. Речь идет о статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), статье 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Также в этом списке, в частности, статья 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), статья 284.2 УК РФ (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц), статья 284.3 УК РФ (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов) и статья 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что "каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества".