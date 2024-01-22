Эксперт заявил о сокращении доли курящих табак взрослых россиян до 18,7% за пять лет

В 2022 году наблюдался рост числа потребителей электронных сигарет, рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Распространенность курения табака среди взрослых россиян сократилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков.

"По данным выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения Росстата, в 2019 году распространенность курения табака среди взрослого населения составила 24,2%, в 2020 году - 21,5%, в 2021 году - 20,3%, в 2022 году - 19,2%, в 2023 году - 18,7%", - сказал он.

Зыков также привел данные Росстата, согласно которым в 2022 году наблюдался некоторый рост числа потребителей электронных сигарет. Он напомнил, что в российское антитабачное законодательство внесли дополнительные ограничения по обороту вейпов и других электронных систем доставки никотина.

"Федеральный закон <...> "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" включает в себя эффективные меры, направленные на снижение потребления табака и иной никотинсодержащей продукции. Результатом его реализации стало значительное сокращение доли потребляющих табачные изделия в России. Согласно проведенному в 2016 году глобальному опросу взрослого населения Российской Федерации, зафиксировано снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения (старше 15 лет) с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году", - пояснил эксперт.