В Москве до конца недели ожидаются перепады атмосферного давления

Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева ранее сообщила, что низкое атмосферное давление может способствовать развитию "погодной гипоксии"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Перепады атмосферного давления ожидают жителей Москвы и области до конца недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня давление составит 753 мм ртутного столба, что выше нормы. В ближайшие дни оно будет падать, к четвергу опустится ниже нормальных значений примерно на 10-12 мм рт. ст., затем опять начнет расти", - рассказал синоптик. Норма давления в Москве составляет 748 мм рт. ст.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева сообщила ТАСС, что низкое атмосферное давление может способствовать развитию "погодной гипоксии", которая вызывает одышку, ломоту в теле, слабость, сонливость и головокружение.