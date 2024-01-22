В Эстонии в начавшейся забастовке принимают участие около 10 тыс. учителей

По данным ERR, учителя объявили забастовку с требованием повышения оплаты труда

ВИЛЬНЮС, 22 января. /ТАСС/. Около 10 тыс. учителей общеобразовательных школ Эстонии объявили забастовку с требованием повышения оплаты труда. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"Бастующие требуют установить минимальную месячную зарплату для учителей общеобразовательных школ на уровне €1 950, поскольку следствием высокой нагрузки на фоне низкой зарплаты является нарастающий дефицит педагогов", - говорится в сообщении.

Согласно данным Союза работников образования, к забастовке присоединились более 9 470 учителей из 330 школ.

В ходе последнего раунда переговоров в декабре власти предложили учителям поднять минимальную зарплату на 3,1%, или до €1 803 вместо 1,77%, изначально предложенных правительством. Учителя, которые настаивали на повышении минимальной зарплаты на 11%, отвергли это предложение.