Суд в Индии может рассмотреть дело задержанного бизнесмена из РФ через пять дней

Директор Русского дома, а также почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир сообщил, что суд потребовал от полиции предоставить все документы по делу в течение пяти дней

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. Суд в штате Керала может рассмотреть дело задержанного в республике за ввоз спутникового телефона генерального директора российской инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet Кайдо Каарма через пять дней. Об этом ТАСС сообщил директор Русского дома, а также почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир.

"Суд принял предварительное решение по делу Каарма. Суд отпустил бизнесмена под залог и потребовал от полиции предоставить все документы по этому делу в течение пяти дней. Мы рассчитываем на то, что через пять дней его освободят. Мы постараемся сделать все, чтобы выполнить все формальности как можно раньше", - сказал он.

Бизнесмен был задержан в международном аэропорту города Тривандрум в штате Керала на юго-западе республики за наличие спутникового телефона, ввоз которого без разрешения индийских властей запрещен. Других обвинений в его адрес нет.

По данным индийских правоохранительных органов, россиянин был задержан в воскресенье, 21 января. Как информирует полиция, 51-летний Каарма из города Истра Московской области не имел разрешения властей Индии на владение спутниковым телефоном.